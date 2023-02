Marie Schreiber hat die Medaillenränge bei der Cyclocross-WM in Hoogerheide (NL) knapp verpasst. Die 19-Jährige kam am Sonntag im Rennen der U23 auf den fünften Platz. Ein Sturz bremste die Luxemburgerin aus.

Wie gewohnt startete Marie Schreiber schnell in das Rennen. Die 19-Jährige lag kurz nach dem Start in Führung, musste sich dann aber von der Französin Amandine Fouquenet überholen lassen. Noch in der ersten Runde übernahm dann die große Favoritin Shirin Van Anrooij das Kommando. Die Niederländerin setzte sich mit der Britin Zoe Backstedt ab. Schreiber lag nach der ersten Runde acht Sekunden hinter dem Führungsduo auf Rang drei.

Die beiden Führenden bauten ihren Vorsprung in der zweiten Runde weiter aus – Schreiber lag weiterhin auf Rang drei, hatte aber die Tschechin Kristyna Zemanova im Hinterrad. Bereits auf der zweiten Ziel-Passage lag Van Anrooij alleine vorne. Backstedt folgte mit sechs Sekunden, dahinter dann das Duo Zemanova/Schreiber mit 32 Sekunden Rückstand.

In der dritten Runde bremste ein Sturz Schreiber aus – die Luxemburgerin fiel daraufhin hinter Zemanova, Fouquenet und Burquier auf Platz sechs zurück. Sie wechselte das Rad und kämpfte sich in der Folge bis auf den fünften Platz zurück – kam aber nicht mehr an die Medaillenränge heran. Schreiber beendete das Rennen der U23 am Ende auf dem fünften Platz und hatte 2,05 Minuten Rückstand auf die niederländische Siegerin Van Anrooij. Backstedt als Zweite und Zemanova als Dritte vervollständigten das Podium.

