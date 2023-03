Kugelstoßer Bob Bertemes ist bei der Leichtathletik-Europameisterschaft Fünfter geworden. In Istanbul stieß der 29-Jährige am Freitagabend 21,00 Meter.

Es sollte mit der ersten Medaille für Luxemburg bei einer Indoor-Europameisterschaft der Leichtathleten nichts werden. Mit Europajahresbestleistung war Bob Bertemes nach Istanbul gereist, nachdem er bei den Landesmeisterschaften in der Coque auf 21,92 Meter gekommen war.

In Istanbul konnte er diese Leistung jedoch nicht bestätigen. Während er bei seinem ersten Versuch auf 19,88 Meter kam, war Versuch zwei ungültig, den dritten machte er ungültig und auch der vierte war wertlos. Beim vorletzten Versuch kam Bertemes dann auf 21,00 Meter, ehe die Kugel beim letzten Versuch im Netz landete.

Damit kam Bertemes auf Platz fünf – und verpasste den Medaillenplatz um deutliche 84 Zentimeter. Europameister wurde der Italiener Zane Weir (22,06 Meter), Silber ging an den Tschechen Tomas Stanek (21,90 Meter) und Bronze erhielt der Ukrainer Roman Kokoshko (21,84 Meter).

Hoffmann mit Landesrekord ins Finale

Für Patrizia van der Weken war im Halbfinale Schluss. Am Freitagmorgen gewann sie noch ihren Vorlauf mit 7,26 Sekunden und erzielte damit ihre Saisonbestleistung. Am frühen Abend lief die 23-Jährige im zweiten von drei Halbfinals mit 7,27 Sekunden auf Platz vier. Die jeweils ersten beiden der drei Semifinals waren sicher weiter, zudem qualifizierten sich die zwei Schnellsten über die Zeit. Van der Weken belegte vor dem letzten Halbfinale Platz zwei und nahm auf dem sogenannten „Hot Seat“ Platz. Da aber zwei Konkurrentinnen im letzten Halbfinale schneller waren, durfte Van der Weken nicht mehr im Finale starten.

Über die Zeit qualifizierte sich hingegen Vera Hoffmann für das Finale. Die 26-Jährige lief am Freitagvormittag die 1.500 m in 4:08.73 und verbesserte damit ihren eigenen Landesrekord um 3,79 Sekunden. Trotz Platz fünf in ihrem Vorlauf darf Hoffmann dank der schnellen Zeit am Samstagabend um 18 Uhr (MEZ) im Finale antreten.