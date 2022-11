Der TC Petingen darf sich auf ein spannendes Turnier freuen Foto: Editpress/Tania Feller Am kommenden Sonntag beginnen in Petingen die mit 25.000 US-Dollar dotierten Kyotec Open. Bei der Pressekonferenz am Dienstagabend präsentierte der organisierende TC Petingen stolz das Teilnehmerfeld des ITF-Turniers – unter anderem dürfen sich die Tennisfans in Luxemburg auf eine Grand-Slam-Halbfinalistin freuen.

Der TC Petingen kann sich über ein attraktives Teilnehmerfeld bei den Kyotec Open freuen. Mit Jana Fett (CRO/Beste WTA-Platzierung: 97), Nina Stojanovic (CRO/81), Witalija Anatoljewna Djatschenko (RUS/71), Urszula Radwanska (POL/29), Mona Barthel (D/23) sind einige Spielerinnen dabei, die es bereits in die Top 100 des WTA-Rankings schafften. Ausstehend ist noch die Zusage der Französin Fiona Ferro (39). Aushängeschild des Turniers wird die Belgierin Janina Wickmayer (12) sein, die es bei den US Open 2012 ins Halbfinale schaffte. Die 33-Jährige muss sich allerdings durch die Qualifikation kämpfen – ein weiteres Indiz für ein hochklassiges Teilnehmerfeld.

„Wir versuchen jedes Jahr gute Spielerinnen zu bekommen“, sagt Präsident Yves Kemp. „Ich glaube, das ist uns dieses Jahr sehr gut gelungen. So ein gutes Feld hatten wir noch nicht. Man muss aber auch dazusagen, dass es uns nicht schwerfällt, gute Spielerinnen nach Petingen zu bekommen. Die Spielerinnen kommen gerne. Wir haben eine schöne Halle mit einem guten Belag, außerdem klappt die Organisation jedes Jahr. Das vereinfacht es, Spielerinnen zu bekommen.“

Mit Weckerle im Hauptfeld

Das aktuell beste Ranking unter den Teilnehmerinnen hat die Tschechin Linda Noskova mit Platz 90. Die 17-Jährige lag 2020 noch auf Platz 1.027 und hat einen enormen Sprung gemacht. „Man kann so etwas nie gut vorhersagen“, meint Turnierdirektor Alain Urth. „Aber sie ist eine Spielerin, die wir vielleicht bald bei größeren Turnieren im Fernsehen verfolgen können.“ Mit Sofia Costoulas hat eine weitere junge Spielerin eine Wildard und damit die Chance bekommen, sich im hochkarätigen Feld zu beweisen. Die Belgierin ist ebenfalls 17 Jahre jung und belegt im WTA-Juniorinnen-Ranking Platz 2.

Aus luxemburgischer Sicht darf man sich auf Marie Weckerle freuen, die eine Wildcard für das Hauptfeld bekommen hat. Sechs von sieben Wildcards für die Qualifikation gingen ebenfalls an Luxemburgerinnen: Erna Brdarevic, Tatiana Silbereisen, Victoria Pahlett, Mila Savic, Laura Palumbo und Liz Baddé dürfen sich in der Qualifikation messen.

Am Sonntag startet dann die Qualifikation des Turniers mit einem 48er-Feld. „Wir wissen, dass es viele Spiele geben wird“, sagt Alain Urth. „Wir haben uns aber absichtlich dazu entschlossen. Wir wollen vielen Spielerinnen die Chance geben, nach Luxemburg zu kommen.“ Während die Matches auf drei Plätzen in Petingen ausgetragen werden, hat der nationale Tennisverband FLT außerdem zwei Trainingsplätze im CNT („Centre national de tennis“) in Esch zur Verfügung gestellt.

Am Sonntag geht es also mit der Qualifikation los, am Dienstag starten die Spiele des Einzel-Hauptfeldes. Das Endspiel wird am Sonntag, dem 27. November um 15.00 Uhr ausgetragen. Ab Dienstag findet außerdem die Doppelkonkurrenz statt, die ohne Qualifikation ausgetragen wird.