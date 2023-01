In Strassen sucht die Polizei derzeit nach den Tätern von gleich zwei bewaffneten Überfällen. Die Pressestelle bestätigt am Montagabend gegenüber dem Tageblatt, dass bei der Suche mehrere Polizeifahrzeuge und auch ein Hubschrauber hinzugezogen wurden. Laut der Pressemitteilung der Behörde war gegen 18.20 Uhr zunächst eine bewaffnete und maskierte Person in einem Geschäft in der route d’Arlon aufgetaucht. Eine Angestellte habe jedoch aus dem Laden flüchten und die Polizei verständigen können – eine Fahndung war die Folge, da der Täter flüchtete.

„Wenig später wurde gemeldet, dass es gegen 18.45 Uhr zu einem weiteren bewaffneten Überfall in der rue de la Chapelle kam“, heißt es in der Pressemitteilung. Dort habe es sich jedoch um zwei Täter gehandelt, die das Personal mit einer Waffe bedroht hätten. Auch diese beiden flüchteten daraufhin. „Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei beiden Überfällen um zwei Täter. Beide waren schwarz gekleidet, trugen Masken, einer trug eine schwarze Mütze mit roten Streifen“, erklärt die Polizei. Verdächtige Personen sowie sonstige Hinweise sollen direkt dem Polizeinotruf 113 gemeldet werden.