Verdacht auf Steuerbetrug: Durchsuchungen in Pariser Finanzinstituten

Wegen Steuerbetrug-Vorwürfen sind in und bei Paris mehrere Banken und Finanzinstitute durchsucht worden

Wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Steuerbetrug sind fünf Banken und Finanzinstitute in und bei Paris durchsucht worden. Wie die Finanzstaatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, liefen gegen die Häuser Vorermittlungen zur Verschleierung von Steuerhinterziehung beziehungsweise Steuerbetrug im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Cum-Geschäften.

Bei Cum-Cum-Geschäften werden Wertpapiere im Besitz ausländischer Aktionäre über den Dividendenstichtag an Partner im Inland verliehen – etwa Banken. Diese lassen sich dann Kapitalertragssteuer erstatten, was die ausländischen Aktionäre nicht können. Um welche Banken es sich in den Vorermittlungen handelt, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Unbekannt war zunächst auch, um welche Summen es bei den Vorwürfen geht.