Der Kommissar für die Luxemburger Sprache, Pierre Reding, wird für fünf Monate amtierender Direktor des „Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch“ (ZLS). Das teilt das Kulturministerium am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Das ZLS ist auf der Suche nach einem neuen Leiter, weil der bisherige Direktor Luc Marteling am 1. Mai zu RTL wechseln wird. Reding soll in der Zwischenzeit die Geschicke des Instituts leiten.

Reding, gelernter Pädagoge und Germanist, hat seine ersten Schritte im Berufsleben als Lehrer in einer Grundschule gemacht, bevor er Inspektor wurde. Außerdem war er als Ausbilder im „Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques“ in den Bereichen Didaktik, Sprachenunterricht und Luxemburgisch tätig. Danach wurde er zum ersten Berater der Regierung im Bildungsministerium ernannt. In seiner Tätigkeit als Kommissar ist er seit dem 1. Januar 2023 aktiv und arbeitete seitdem eng mit dem ZLS zusammen.