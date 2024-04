Musk sprach in einem Beitrag auf X am Montagabend von einem „winzigen Betrag“, ohne eine genaue Summe zu nennen

Neue Nutzerinnen und Nutzer der Plattform X sollen nach dem Willen von Unternehmenschef Elon Musk in den ersten Monaten eine Gebühr für Postings zahlen. Musk sprach in einem Beitrag auf X am Montagabend von einem „winzigen Betrag“, ohne eine genaue Summe zu nennen. Das sei die einzige Möglichkeit, um den Ansturm von Bots, also automatisierten Accounts, einzudämmen.

Mittlerweile gelinge es Künstlicher Intelligenz, Tests, die unechte Accounts entlarven sollen, „leicht“ zu bestehen oder zu umgehen, begründete Musk seinen Vorstoß. Er äußerte sich nicht dazu, ab wann die Neuerung kommen und für welche Länder sie gelten soll. Er gab aber an, dass neue Nutzerinnen und Nutzer nach drei Monaten dann kostenlos Beiträge posten dürfen.

Ein ähnliches Modell testet X bereits seit Oktober in Neuseeland und auf den Philippinen. Dort müssen neue Nutzerinnen und Nutzer jährlich 85 Cent beziehungsweise 75 Cent für Grundfunktionen des Diensts zahlen, also etwa das Absetzen von Beiträgen. Wer das nicht möchte, kann andere Beiträge zwar lesen und Clips anschauen, aber nichts selbst veröffentlichen.

Musk hatte die damalige Plattform Twitter im Oktober 2022 übernommen. Danach entließ er im Zuge eines chaotischen Umbaus der Plattform das Twitter-Spitzenmanagement und tausende Mitarbeiter. Den Onlinedienst benannte er in X um.