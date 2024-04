Für Science-Fiction- und Fantasy-Fans ist die Luxcon eine unumgängliche Veranstaltung. Nachdem die letzten beiden Auflagen in Düdelingen stattgefunden hatten, ging es dieses Jahr zurück ins „Forum Geesseknäppchen“.

Ausstellungen, Verkaufsstände, internationale Gäste und jede Menge Spiel und Spaß: Die Luxcon – Abkürzung von „Luxembourg Convention“ und von der Science Fiction & Fantasy Society organisiert – brachte am Wochenende im „Forum Geesseknäppchen“ viel Abwechslung. Ob Bücher, Filme, Comics, Manga, Video- oder Brettspiele, sämtliche Fans fantastischer Welten kamen anlässlich des zehnten Jubiläums auf ihre Kosten. Abgerundet wurde die zweitägige Veranstaltung unter anderem mit der „Charity Auction“, zu deren Anlass Schmuckstücke und Kunstwerke für den guten Zweck versteigert wurden, und dem „Geekaraoke“ – der Begriff Geek bezeichnet Personen, die sich intensiv mit einem Interesse befassen, das häufig wissenschaftlicher, fiktionaler oder technischer Natur ist.

Die Luxcon hat über die vergangenen zehn Jahre mehrmals den Standort gewechselt. Die meisten Traditionen haben sich jedoch bewährt und der Gedanke des Zusammenkommens steht nach wie vor im Mittelpunkt: Wie ein roter Faden zog sich der „Community“-Aspekt durch die Vorträge, die unter anderem Themen wie Inklusion, Gender-Vielfalt und Mehrsprachigkeit behandelten. Beim Vortrag „Stëmmen aus Lëtzebuerg“ wurde der Schwerpunkt auch auf die nationale Autorschaft gelegt. In einer von Jean Bürlesk moderierten Diskussionsrunde besprachen Audrey Martin, Claude Peiffer und Maxime Weber unter anderem, wie häufig sie luxemburgische Genre-Autoren lesen, wie Literatur auf Luxemburgisch gefördert werden könnte und wie junge Schriftsteller am besten im Großherzogtum Fuß fassen. Das Fazit: „Soulaang et am Tirang läit, kréien ech kee Retour“, meinte Jean Bürlesk. Mit dem in zwei Wochen stattfindenden Jugendliteraturwettbewerb „Prix Laurence“ oder dem Online-Fanzine „Aner Welten“ würden sich jungen Schriftstellern diverse Plattformen für ihre Werke bieten. Dabei sei es auch wichtig, sich regelmäßig einem Publikum zu konfrontieren, waren sich die Autoren einig.

Menschen zusammenschweißen

Cosplayerin Mona Weber hat ihren eigenen Charakter entworfen Foto: Nancy Lambert

Ein weiterer Teil der Veranstaltung ist Cosplay. Die Veranstalter boten am Wochenende unter anderem mit mehreren Workshops sowie dem „Cosplay Contest“ ein umfangreiches Programm. Am Wettbewerb wollten sich jedoch nicht alle Fans des „costume play“ beteiligen. „Ich schaue lieber zu, als selbst teilzunehmen“, sagte Mona Weber, die sich dieses Jahr für ein Outfit ihres eigenen Charakters aus der Videospielserie „Final Fantasy“ entschieden hat. Mit Cosplay beschäftige sie sich bereits seit knapp zehn Jahren. Was Weber am meisten daran fasziniert: „Man kann frei entscheiden, was man anzieht. Ob man die Sachen kauft oder selbst herstellt, ist zweitrangig.“ Dabei sei es ebenfalls unbedeutend, ob das Kostüm zu 100 Prozent dem Original entspreche. „Am wichtigsten ist der Spaß an der Sache“, meinte sie.

Mit „Lux Play“ hatten Billy Mariani und Lynn Starflinger erstmals einen eigenen Stand auf der Luxcon Foto: Nancy Lambert

Spaß wollten die Gamer von „Lux Play“, die dieses Jahr zum ersten Mal einen Stand bei der Luxcon hatten, den Besuchern ebenfalls bieten. Seit 2018 macht die sechsköpfige Gruppe Videospiel-Reviews und Sketches, „um Leuten diese Spiele näherzubringen und ihnen zu erklären, was wir gut und schlecht daran finden“, sagt Gründungsmitglied Billy Mariani. Bei der Luxcon leitete „Lux Play“ an beiden Tagen Gaming Challenges und ein Videospiel-Quiz – und versuchte dabei, Kontakte zu knüpfen. Die „Community“, die bei der Convention durch gemeinsame Interessen entstehe, sei für die Gruppe das Highlight des Wochenendes. „Wir besuchen die Luxcon schon seit Jahren und man merkt, wie sehr diese Veranstaltung die Leute zusammenschweißt“, sagte Lynn Starflinger.

Unsere Bildergalerie (Fotos von Tania Feller):