Gilles Muller (ATP 28) musste sich beim Masters-Turnier in Monte Carlo in der zweiten Runde gegen den Weltranglistenvierten Alexander Zverev (Deutschland) mit 6:4, 3:6 und 2:6 geschlagen geben. Trotz dieser Niederlage zeigte Muller eine seiner besten Partien in dieser Saison – vor allem in den zwei ersten Durchgängen. In der ersten Runde behielt “Mulles” gegen Florian Mayer die Oberhand.