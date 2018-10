In Spanien wird sich akribisch auf das Europa-League-Duell zwischen dem Luxemburger Meister F91 Düdelingen und dem derzeitigen Tabellenfünften der Primera Division vorbereitet. Die Mannschaft von Dino Toppmöller wird nämlich ein echtes Bollwerk überwinden müssen. Betis Sevilla überzeugte seit Ligaauftakt mit seiner soliden Defensive und lauert nach dem ersten Punkt gegen Olympiakos Piräus (0:0) auf sein erstes Tor im europäischen Wettbewerb.

Die spanischen Statistiker haben in dieser Woche herausgefunden, dass Betis Sevilla derzeit in einem Punkt die beste Verteidigung der fünf europäischen Topligen stellt: In fünf ihrer sieben Meisterschaftsspielen blieb die Elf von Coach Quique Setien nämlich ohne Gegentreffer. Das gelang nur Reims (F) mit einer Partie mehr.

#DATO El @RealBetis es el equipo de TODA Europa (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇪🇸) que más veces ha dejado la portería a cero en esta temporada (5). Sólo le iguala el Reims pero ha disputado una jornada más. — Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) 30 septembre 2018

Sogar der französische Überflieger Paris St. Germain, der seit Ligaauftakt immerhin 27 Tore geschossen hat, kassierte bereits sechs Gegentore. Juventus Turin ist derzeit Leader in Italien und weist mit einem Torverhältnis von 16:5 ein Plus von 11 Toren auf. Borussia Dortmund, Tabellenführer in der Bundesliga, kassierte ebenfalls fünf Gegentreffer und überlistete den Gegner insgesamt 19 Mal.

Bei der Jeunesse Esch kann man diese Zahlen übrigens aktuell mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen – denn der Luxemburger Rekordmeister stellt alle diese Torverhältnisse in den Schatten: Kevin Sommer musste erst drei Tore hinnehmen. Die gefährliche Angriffsreihe von Marc Thomé fand in sechs Spielen 14 Mal den Weg ins gegnerische Tor – also schon neunmal mehr als der nächste Gegner vom F91. Allerdings blieben die “Bianconeri” nur dreimal ohne Gegentor. F91 Düdelingen hatte überraschend hoch gegen Mondorf verloren und musste auch gegen Déifferdeng 03 einen Doppelpack wegstecken, weshalb der Europa-League-Teilnehmer es auf 14 Treffern bei 9 Gegentoren bringt.

Nur Manchester City war von den fünf oben genannten Ligen noch effektiver: 21:3 lautete das imposante Torverhältnis nach dem ersten Oktoberwochenende.