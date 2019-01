Premiere für Vincent Dias dos Santos: Der 28-Jährige sicherte sich am Sonntag bei den nationalen Meisterschaften im Cyclocross in Brouch erstmals in seiner Karriere des rot-weiß-blaue Trikot des Landesmeisters. In souveräner Art und Weise setzte sich der Fahrer des LC Tetingen vor Lokalmatador Gusty Bausch und Scott Thiltges durch.

“Endlich”, freute sich Dias dos Santos nach der Zielankunft. “Es war ein extrem technischer Parcours, der mir sehr entgegen kam. Ich möchte nicht überheblich klingen, doch ich glaube dieser Titel ist verdient”, fasste der dominierende Fahrer der laufenden Saison zusammen.

Auch Routinier Gusty Bausch gönnte seinem ärgsten Konkurrenten den Erfolg: “Vincent hat in dieser Saison bereits fünf Rennen gewonnen, dies ist das sechste. Sein Erfolg ist auf jeden Fall verdient. Man muss auch erst einmal dem Druck des Favoriten standhalten. Ich freue mich, dass in diesem Jahr drei Cyclocross-Spezialisten auf dem Podium stehen.”

Espoirs Nicolas Kess blieb Dias dos Santos noch am längsten auf den Fersen und holte sich ebenfalls souverän den Titel bei den Espoirs, dies vor Félix Schreiber und Misch Leyder.

Zum zehnten Mal in Folge triumphierte unterdessen Christine Majerus bei den Damen. “Jedes Rennen muss erst einmal bestritten werden, vor allem eines auf so einem technisch anspruchsvollen Parcours”, erklärte die Fahrerin von Boels-Dolmans, die bereits am Montag ein weiteres Rennen in Belgien bestreitet. Bei den U23 setzte sich Laetitia Maus durch.

Bei den Débutants und Junioren gab es mit den Erfolgen von Mathieu Kockelmann und Loïc Bettendorf die erwarteten Favoritensiege, genau wie der von Marie Schreiber bei den Débutantes. Bei den Masters glückte Jérôme Junker unterdessen die Titelverteidigung.

Die Podien:

Elite: 1. Vincent Dias dos Santos (LC Tetingen) 1:02:14 Stunden, 2. Gusty Bausch (Velosfrënn Gusty Bruch) auf 0:55, 3. Scott Thiltges (LG Alzingen) 1:25

Espoirs: 1. Nicolas Kess (LC Kayl) 1:02:47 Stunden, 2. Félix Schreiber (Tooltime Préizerdaul) auf 2:37, 3. Misch Leyder (Leopard Pro Cycling) 4:50

Elite Damen: 1. Christine Majerus (Boels-Dolmans) 40:34 Minuten, 2. Elise Maes (SAF Cessingen) auf 5:00, 3. Suzie Godart (CCI Differdingen) 6:06

U23 Damen: 1. Laetitia Maus (LC Tetingen) 46:41 Minuten, 2. Nina Berton (CT Atertdaul) auf 2:06, 3. Lis Nothum (UC Munnerëfer Velosfrënn) 6:34

Junioren: 1. Loïc Bettendorff (CT Atertdaul) 36:28, 2. Mik Esser (CT Atertdaul) auf 0:29, 3. Mats Wenzel (CT Atertdaul) 0:57

Débutants: 1. Mathieu Kockelmann (CCI Differdingen) 28:56 Minuten, 2. Noé Ury (CT Atertdaul) auf 0:25, 3. Jo Schmitz (CT Atertdaul) auf 0:57

Débutantes: 1. Marie Schreiber (CT Atertdaul) 31:38 Minuten, 2. Liv Wenzel (CT Atertdaul) auf 1:22, 3. Caroline Reuter (Tooltime Préizerdaul) 3:12

Masters: 1. Jérôme Junker (VU Esch) 39:11 Minuten, 2. Christian Weyland (CC Monnerich) auf 0:44, 3. Serge Bertemes (HIR Schüttringen) 1:15