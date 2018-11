Vincent Reding wird neuer Bürgermeister von Weiler-la-Tour. Er ersetzt Cecile Hemmen, die Ende Oktober von ihrem Posten zurückgetreten ist.

Laut dem Luxemburger Wort hat der Gemeinderat von Weiler-la-Tour am Montagabend seine Entscheidung gefällt: Vincent Reding wird neuer Bürgermeister der Gemeinde. Die bisherige LSAP-Bürgermeisterin Cecile Hemmen hatte Ende Oktober ihren Rücktritt bekanntgegeben. Als Grund nannte sie die parteipolitischen Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde, denen sie sich “ausgesetzt” sah. Sie bleibt allerdings weiter im Gemeinderat.

Der gerade einmal 26 Jahre alte Vincent Reding war bisher erster Schöffe in der Gemeinde. Reding ist Kriminologe. Er trat auch bei den Parlamentswahlen am 14. Oktober an und wurde 17-Gewählter der Zentrumsliste der CSV.

Reding hatte bei den Gemeindewahlen im Herbst 2017 mehr Stimmen als die Bürgermeisterin Cecile Hemmen. Damals konnte er allerdings nicht genug Unterstützung im Gemeinderat finden, um den Bürgermeisterposten zu übernehmen. Nun werden ihm in Zukunft Bob Wagner und Andrée Colas als Schöffen zur Seite stehen. Mit seinen 26 Jahren ist Vincent Reding der jüngste Bürgermeister Luxemburgs.