Was war in Rümelingen los? Zweimal rückt die Polizei an dem Abend aus – beide Male im Umfeld eines Festes. Beim ersten Mal sind es zwei Frauen, die sich prügeln. Eine Frau wird dabei verletzt.

Kurze Zeit später müssen die Beamten noch einmal einschreiten: Ein Fremder “pinkelt” auf eine Frau. Das teilt die Polizei am Samstag mit.