In Bettendorf wurde kurz vor Mitternacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Person mit einem Messer verletzt. Kurz davor hatte das Opfer Streit mit einem Mann vor einem Lokal in der rue du Cimetière.

Der Mann musste vor Ort von einem Notarzt behandelt werden, bevor er ins Krankenhaus gefahren wurde. Der Täter wurde festgenommen und am Mittwoch dem Untersuchungsrichter vorgeführt.