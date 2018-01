Ein Mann meldete der Polizei am Donnerstagmorgen, dass er in der avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt von einer Person mit einem Messer bedroht werde. Als die Polizisten eintrafen, fielen ihnen zwei Männer auf. Bei einer der beiden Personen stellen die Beamten Schnittbeschädigungen an der Jacke fest. Bei der anderen fanden die Polizisten ein Messer in der Tasche. Aus Sicherheitsgründen legten die Beamten dem Mann Handschellen an.

Das mutmaßliche Opfer begleitete die beiden Beamten zu Fuß. Unterwegs griff der Mann mit den Händen hinter seinen Rücken. Daraufhin fiel ein geöffnetes Messer zu Boden. Die Beamten legten dem Mann daraufhin ebenfalls Handschellen an. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt, alle Messer beschlagnahmt und es wurde Anzeige erstattet.