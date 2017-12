Falsche Polizisten waren am Montagmittag in Rollingen unterwegs. Sie gaben einem Fahrer aus einem Audi Typ Combi (A4 oder A6) von schwarzer Farbe Haltezeichen. Sogar ein Blaulicht hatten die Gauner auf ihr Armaturenbrett gelegt.

Der Fahrer hielt prompt auf der Pannenspur an. Aus dem vermeintlichen Polizeiauto stiegen zwei schwarz gekleidete Personen, die Schusswesten mit der Aufschrift “Police” trugen. Sie erklärten dem Halter, dass er keine ordnungsgemäßen Winterreifen aufgezogen habe und deswegen ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro fällig sei. Die falschen Polizisten sprachen nur französisch. Der Fahrer übergab den Gaunern das Geld, erhielt jedoch keine Quittung. Anschließend rasten die vermeintlichen Polizisten in Richtung Belgien davon.

Die Polizei weist darauf hin, dass alle Polizisten hierzulande Luxemburgisch sprechen und sich jederzeit anhand eines Dienstausweises als Polizeibeamte zu erkennen geben können.