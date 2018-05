Bei einem Messerangriff in Paris sind zwei Menschen, darunter der Angreifer, gestorben. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstagabend aus Ermittlungskreisen. Der Angreifer hatte demnach mehrere Menschen attackiert. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

In der Folge sei der Angreifer von der Polizei getötet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstagabend aus Polizei- und Ermittlungskreisen. Die Polizei teilte nach dem Vorfall im zweiten Arrondissement zunächst lediglich mit, der Angreifer sei unter Kontrolle gebracht worden. Zu den Motiven des Mannes wurde zunächst nichts bekannt.

In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft. Innenminister Gérard Collomb sprach von einem abscheulichen Angriff.