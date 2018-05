In Beckerich brach am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr in der “Huewelerstrooss” ein Feuer in einem Anbau aus. Der Brand zerstörte den Anbau komplett und griff auch noch auf das Haus über. Auch hier richtete es erheblichen Schaden an, sodass das Haus laut Polizei nicht mehr bewohnbar ist.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur Ursache kann die Polizei im Moment noch nichts sagen. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.