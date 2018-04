Wieder ist in Luxemburg ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Wie die Polizei meldet, kam es am frühen Nachmittag am “Brucherhaff”, auf der Strecke zwischen Ermsdorf und Folkendingen, zu dem Unfall. Ein Autofahrer, der auf gerader Strecke in Richtung Ermsdorf unterwegs war, geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er frontal mit einem Motorradfahrer. Dieser überschlug sich mehrfach und als das Motorrad zum liegen kam, geriet das Fahrzeug in Brand.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde ebenfalls zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.