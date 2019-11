Die Renten in Luxemburg werden am 1. Januar 2020 um 1,5 Prozent erhöht. Der Minister für Soziale Sicherheit Romain Schneider (LSAP) hat dies am Donnerstagmorgen im Ausschuss für Arbeit und Sozialversicherung bekannt gegeben.

Damit sollen laut Schneider nächstes Jahr 75 Millionen mehr in die Rentenversicherung fließen als im Vorjahr. Die Steigerung ist im Haushaltsbudget des Ministeriums für soziale Sicherheit bereits berücksichtigt. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Rentenkasse für das Jahr 2020 damit auf 1,9 Milliarden Euro.