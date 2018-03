Das Projekt Elektro-Auto geht für die Luxemburger Polizei in die nächste Runde: Vier VW elektrische Polizei-Golf sollen ab Herbst auf den Straßen des Großherzogtums zum Einsatz kommen. “In dem Pilot-Projekt waren von Anfang an sechs Autos vorgesehen”, heißt es von der Pressestelle der Polizei auf Anfrage des Tageblatts, “dazu gehören auch die beiden Tesla-Autos”.

Nach einer Auschreibung habe man sich nun für vier VW E-Golf entschieden. Zwei Autos würden “gezeichnet”, also in Polizeifarben, zum Einsatz kommen. Zwei weitere werden in zivilem Anstrich zum Einsatz kommen. Die Luxemburger Polizei folgt mit der Entscheidung für den VW E-Golf auch dem Beispiel der französischen Polizei. Die hat sich für insgesamt 13 Modelle dieses Elektro-Flitzers entschieden, die hauptsächlich in Paris zum Einsatz kommen sollen. Los geht es für die vier neuen Luxemburger Stromer aber frühstens im Herbst 2018.

Ab Mai fahren die Teslas

Bis dahin hofft die Polizei schon erste Erfahrungen mit den Teslas gesammelt zu haben. “Wir rechnen damit, dass die Teslas Anfang Mai in Betrieb genommen werden können”, erklärt die Pressestelle der Polizei. Bis dahin laufe unter anderem noch die Weiterbildung der Beamten.

Fahren die Teslas wirklich ab Mai im Polizeidienst auf den Straßen, kommt ihr Einsatz fast ein dreiviertel Jahr später als eigentlich geplant. Der Zeitplan hat sich wegen Problemen mit der Ausrüstung der Elektrowagen immer wieder verzögert.