Das beim Attentat auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal in London genutzte Gift ist definitiv russischer Herkunft. Das sagt die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW), wie verschiedene Medien übereinstimmend melden.

“Das Ergebnis der Analyse, die die von der OPCW beauftragen Labore durchgeführt haben, bestätigen die Erkenntnisse des Vereinigten Königreichs, was die Identität der giftigen chemischen Substanz betrifft, die in Salisbury eingesetzt wurde”, erklärte das OPCW in einer Pressemitteilung, die am Donnerstag in London veröffentlicht wurde. Die Organisation unterstreicht den “hohen Reinheitsgrad” der Sustanz.

Die britische Regierung macht Moskau für den Giftanschlag vom 4. März verantwortlich; Russland weist jede Verantwortung zurück.

