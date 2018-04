Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag einen Radfahrer in der avenue Victor Hugo im Stadtteil Limpertsberg gefährlich überholt. Doch damit nicht genug: In Höhe der Sporthalle hielten beide Verkehrsteilnehmer an einer roten Ampel. Als die Ampel auf grün schaltete, zielte der Beifahrer mit einer Waffe auf den Radler.

Sofort wurde eine großräumige Fahndung eingeleitet – vorerst ohne Ergebnisse. Etwas später konnten die beiden Verkehrsrowdys gefasst werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Luftdruckpistole handelte. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung konnten die Beamten einen Behälter mit Pfefferpatronen sicherstellen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.