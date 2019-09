Ein ganzes Dorf ist in der Zeit zurückgereist: Das 13. Oldtimer-Festival in Lasauvage zog am Wochenende Autoliebhaber aus dem In- und Ausland an. Mit dem Geruch von Benzin in der Nase und dem Schnurren von alten Motoren im Ohr konnten sich die Fans ein paar hundert alte Wagen anschauen und über technische Besonderheiten fachsimpeln. Mit dem „Kiwanis Esch“ fand das Festival dieses Jahr unter neuer Leitung statt.

Die Organisatoren versprachen neue Energie und viel Dynamik. Sie legten Wert darauf, dass nicht nur die Oldtimer glänzen sollten. Besucher und Fahrer sollten sich im Vintage-Stil kleiden und die passende Deko aus den vergangenen Jahrzehnten durfte natürlich auch nicht fehlen. Die Einnahmen des Festivals werden einem guten Zweck gespendet.