In einer Schrebergartenanlage in Merl wurde am Mittwochabend eine Leiche gefunden. Der schreckliche Fund wurde in unmittelbarer Nähe eines Gartenhäuschens gemacht. Die Anlage befindet sich in der Nähe der “Ecole fondamentale”.

Bislang sind noch keine weiteren Informationen zu dem Leichenfund bekannt. Die Polizei hat die Staatsanwaltschaft mit einer Autopsie beauftragt.