Ein Einbrecher hat am Sonntag gegen 17.30 Uhr versucht in eine Wohnung in der hauptstädtischen rue de l’Egalité einzubrechen. Er wurde bei seiner Unternehmung allerdings vom Bewohner gestört.

Der Langfinger hat daraufhin die Flucht ergriffen. Kurze Zeit später konnten Polizeibeamte den Mann in der rue Anatole France dingfest machen. Bei der Festnahme wurde der Dieb handgreiflich gegenüber den Polizisten.

Untersuchungen haben ergeben, dass der Mann auch für den Einbruch in ein geparktes Auto verantwortlich sein könnte.