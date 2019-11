Une manifestation présentée comme une riposte à la montée de l’islamophobie en France, suscitée par les différents attentats islamistes particulièrement dévastateurs de ces dernières années, a rassemblé dimanche après-midi à Paris quelque 13.500 personnes. Sa préparation avait profondément divisé la gauche française, dont une bonne partie craignait de se faire récupérer par la cause des intégristes musulmans.

De notre correspondant Bernard Brigouleix, Paris

Lénine avait trouvé, pour qualifier les personnalités politiques et autres qui le soutenaient, en Occident, sans être communistes elles-mêmes mais par empathie, effet de mode ou souci de ne pas sembler vieux jeu, une locution plus lucide que reconnaissante: il les appelait „les idiots utiles“. L’islamisme de France aurait-il trouvé dimanche ses „idiots utiles“ avec la manifestation en principe dirigée contre l’islamophobie, mais en fait organisée par un mouvement intégriste islamiste proche des Frères musulmans, le Conseil contre l’islamophobie en France?

C’est bien ce que semblait redouter une partie de la gauche. Une manifestation à laquelle se sont de surcroît mêlés des militants d’autres causes, celle de la lutte contre l’homophobie notamment, les écologistes extrémistes prônant la désobéissance civile, mais aussi des protestataires hostiles à la réforme des retraites, et quelques responsables des Gilets jaunes. Seule une courageuse „Femen“, poitrine dénudée comme traditionnellement, devait oser braver, pour dénoncer le sort réservé aux femmes dans les sociétés musulmanes, cette petite foule réunie par le soutien à l’islam, pour ne pas dire à l’islamisme.

Les arrière-pensées des organisateurs ont brouillé le message

Mais aussi et surtout une démonstration à laquelle ont appelé à participer Jean-Luc Mélenchon, pourtant défenseur jadis de la laïcité, mais pas certaines figures importantes de son parti de la France Insoumise, comme Adrien Quatennens ou François Ruffin; et d’autres formations et personnalités de gauche, dont le Parti communiste (mais pas son secrétaire général), les Verts (mais pas, toute réflexion faite et après avoir d’abord dit oui, Yannick Jadot) …

Quelques socialistes s’y sont aussi mêlés à titre personnel, mais pas le PS en tant que tel, compte tenu de la coloration particulière donnée à cette manifestation par la présence de certains de ses initiateurs.

Une considération semble en particulier avoir dissuadé les représentants de la gauche modérée: le fait que les organisateurs de cette démonstration de soutien à l’islam aient dénoncé, dans une tribune publiée par Libération et par le site d’extrême gauche Médiapart, les „lois liberticides“ adoptées par le Parlement contre l’intégrisme religieux.

Une manifestation qui profite à Marine Le Pen

Allusion aux lois de 2004 et de 2010, respectivement contre le port du voile islamique dans les services administratifs et pour l’obligation de montrer son visage dans l’espace public; mais aussi, et sans doute et plus gravement encore, à la mythique loi de 1905 par laquelle le gouvernement (de gauche) avait fait proclamer par le Parlement la séparation de la religion et de l’Etat, instaurant ainsi une République laïque sur laquelle cherchent aujourd’hui à revenir les organisations islamistes – mais non, bien sûr, l’immense majorité des musulmans de France.

Ce soutien d’une partie de l’extrême gauche à l’islam, prît-il pour prétexte la lutte contre une islamophobie qui n’a évidemment pas sa place dans une société libre et pluraliste, constitue-t-il un succès, de toute façon limité, pour les organisations islamistes? C’est possible; mais la vraie gagnante de cette mobilisation des amis du Conseil contre l’islamophobie est évidemment Marine Le Pen, que Jean-Luc Mélenchon a accusée, en réponse aux critiques qu’elle formulait contre la manifestation pro-musulmane, de „ne pas aimer la France“, sauf „celle des beaux quartiers“.

Cette double outrance du chef de La France Insoumise, qui, voyant son électorat de plus en plus tenté par … l’extrême droite, cherche désespérément à le retenir, risque fort, comme d’habitude désormais, de ne bénéficier qu’à celle qu’il prétend combattre, et qui s’approche désormais dangereusement d’Emmanuel Macron dans les intentions de vote pour 2022: Mme Le Pen. Celle-ci aurait-elle trouvé elle aussi, mais dans le registre inverse, ses „idiots utiles“?