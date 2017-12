Am 21. November 2017 meldete Ascometal aus dem lothringischen Hagondange seine Zahlungsunfähigkeit. Seitdem steht das Unternehmen zum Verkauf. Es gibt vier Interessenten, davon zwei, die in Frage kommen. Einerseits die britisch indische Gruppe Liberty House, andererseits das Schweizer Unternehmen Schmolz & Bickenbach. Keines von beiden will alle Mitarbeiter übernehmen. Die Schweizer sind auch dem Produktionsstandort in Fos sur mer am Mittelmeer nicht interessiert.

Liberty House beschäftigt 10.000 Mitarbeiter weltweit und ist bereit, von den 1.500 Ascometal Stahlwerkern 1.150 zu übernehmen. Das dem indischen Industriellen Sanjeev Gupta gehörende Unternehmen wäre bereit, die lothringischen Standorte Hangondange, Custine, aber auch in Saint Etienne und in Fos sur mer zu übernehmen. Die indisch britische Gruppe soll weiter 100 Millionen Euro in Ascometal investieren wollen.

Nur 900 Mitarbeiter

Schmolz & Bickenbach hingegen sind am Mittelmeer Standort nicht interessiert wie auch an einem Standort im Norden Frankreichs nicht, an dem zu 40 Prozent das Unternehmen Vallourec beteiligt ist. Die Schweizer sollen 900 Mitarbeiter übernehmen wollen. Sie stellen ein unternehmen mit 8.900 Mitarbeitern dar, davon 1.550 in Frankreich. Ihr Umsatz liegt bei 2,3 Milliarden Euro (umgerechnet). Im Schweizer Projekt würde der Standort Hangondange weitgehend aufgegeben. Allerdings sollen insgesamt 135 Millionen Euro in Ascometal investiert werden.

Die Insolvenz kommt nur drei Jahre seit dem letzten Zusammenbruch des Unternehmens. Seitdem sind 500 Arbeitsplätze abgebaut worden und Ascometal hat sich zu einem delikaten politischen Projekt entwickelt. Wirtschaftlich sind die Lothringer Opfer der mangelnden Nachfrage nach Erdöl. Sie wiederum hat den Spezialstahlsektor voll getroffen, weil Investitionen in die fossile Energie dramatisch zurückgegangen sind. Ascometal ist aber auch Opfer einer seit 30 Jahren amateurhaft anmutenden Unternehmensführung.

Verstaatlichung half nicht

Die Insolvenz von Ascometal ist zugleich ein Konkurs für die staatliche französische Industriepolitik im Stahlbereich. In den 1980er und 1990er Jahren wurde die französische Stahlindustrie nach und nach verstaatlicht. Die Verstaatlichung war die Antwort auf eine Kohle und Stahlkrise, die sich seit den 1970er Jahren überall in Europa dramatisch verschärfte. Frankreich versuchte durch die Nationalisierung zunächst in den Gruppen Usinor und Sacilor, dann durch die Verschmelzung der Gruppen zu Usinor Sacilor, der Krise Herr zu werden. Die Verstaatlichung half nicht. Es kam zu dramatischen Schließungen mit heftigen, brutalen Auseinandersetzungen. Die luxemburgische Nachbarstadt Longwy in Lothringen hat sich bis heute nicht von der Schließung des Stahlwerkes erholt.

Für die lothringische Stahlindustrie boten sich am Ende nur zwei Lösungen an: Der Verkauf von Einzelteilen und die Fusion mit der luxemburgischen Arbed und der spanischen Aceralia zu der neuen europäisch führenden Gruppe Arcelor. Ein Manager wurde dabei Bindeglied. Guy Dollé war einst Chef des Staatskonzerns Usinor gewesen, wurde dann Generaldirektor bei Arcelor. Nach der Verschmelzung zu ArcelorMittal, verließ Dollé den neuen Konzern und wurde später Vorsitzender des Verwaltungsrates von Ascometal.

Dieses Unternehmen wiederum, Spezialstahl Hersteller unter anderem für die Erdölindustrie, war einst Bestandteil von Usinor. In den 1980er Jahren gegründet, hat es eine wechselvolle Geschichte. Ascometal wurde 1999 an den italienischen Stahlkonzern Lucchini verkauft. Der plündert es aus, verlagert Produktionen nach Italien. Im Jahre 2011 übernimmt der Finanzinvestor Apollo das Unternehmen und belastet es mit einer Schuld von 300 Millionen zu einem Zinssatz von 16 Prozent. Die Folge: Das Unternehmen gerät 2014 in die Insolvenz.

Nur industrielle Bewerber

Das aber ist für die französische Regierung das Schlimmste, was passieren konnte. Lothringen steht noch unter dem Schock von Florange. Dort war es zu zahlreichen staatlichen Versprechungen gekommen, war der Kandidat Francois Hollande auf das Dach eines Kleinlastwagens geklettert und hatte versprochen, dass mit ihm die Stahlindustrie nicht weiter schrumpfen würde. Gleichzeitig wurde die Verstaatlichung angedroht. Am Ende wurden die Hochöfen dennoch ausgeblasen. Der brasilianische Konzern Gerdau, auf dem südamerikanischen Kontinent scharfer Konkurrent von ArcelorMittal, wollte vor drei Jahren Ascometal übernehmen. Der damalige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg aber wollte nach dem Fiasko von Florange nur wenig von ausländischen Investoren wissen. Er hatte den Hauptaktionär von ArcelorMittal, Lakshmi Mittal zur unerwünschten Person in Frankreich erklärt. Seine Devise war die der patriotischen Wirtschaft.

Vor dem Handelsgericht in Thionville kam es daher zu harten Auseinandersetzungen, bei denen am Ende die „patriotische Wirtschaft“ obsiegte. Der ehemalige Bürochef eines Ministers, Frank Supplisson, stellt eine Investorengemeinschaft zusammen aus den Fonds DK und Warwick, beide angelsächsisch, stellt das Konglomerat als französisch dar und siegt gegen Gerdau. Die Investoren übernehmen alle Standorte und alle 1.900 Mitarbeiter. Der Nachteil: Sie verstehen nichts von Stahl. Innerhalb von zwei Jahren werden 500 Arbeitsplätze abgebaut. Nach drei Jahren überlebt Ascometal die Krise im Erdölbereich nicht. Am 21. November 2017 kommt die Insolvenz. Ascometal ist dort wieder angelangt, wo es 2014 schon einmal war. Der Vorteil jetzt: Es gibt nur industrielle Bewerber.

Die „patriotische Wirtschaft“ des Arnaud Montebourg hat 500 Arbeitsplätze gekostet und wird weitere kosten. Die Regierung unter Staatspräsident Emmanuel Macron mit Wirtschaftsminister Bruno le Maire stellt sich die Frage der Intervention wie bei Arnaud Montebourg nicht. Bitter aber ist, dass sie, die ebenfalls jeden Arbeitsplatz erhalten will, genau wegen der Arbeitsplatz Politik der Vorgänger Regierung nun deren Verlust hinnehmen müssen wird.