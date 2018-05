Am Sonntagabend kam es auf der Strecke CR330 in der Nähe von Kleinhoscheid zu einem tödlichen Unfall. Ein Motorradfahrer hatte in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und rutschte gegen einen Baum.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 35-jährigen Holländer. Der Rettungshubschrauber der Air Rescue war vor Ort. Es ist die 20. Person die in diesem Jahr auf Luxemburger Straßen stirbt.