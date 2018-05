In der unheimlich spannenden Schlussphase der Meisterschaft ließ der HB Käerjeng am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen. Die Brauereistädter setzten sich in Berchem mit 25:37 souverän durch.

Damit war das Resultat aus Düdelingen, wo der HBD die Red Boys empfangen haben, nebensächlich. Hier konnte sich die Heim-Mannschaft mit 38:31 behaupten. Damit landet der HBD in der Endabrechnung auf Platz zwei der Tabelle.

In Käerjeng wird der Meistertitel am Samstagabend sicherlich noch gebührend gefeiert, immerhin hätte zu Beginn des Play-offs nur noch die wenigsten damit gerechnet, dass die Brauereistädter noch den Titel holen würden.