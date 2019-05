Ab heute (21.5.) ruht der gesamte Schiffsverkehr entlang der Mosel von Koblenz bis einschließlich Luxemburg. Grund sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Moselschleusen, die jährlich eine Woche in Anspruch nehmen. Der Schiffsbetrieb ist daher bis einschließlich Dienstag, 28. Mai, unterbrochen.

Von Herbert Becker

Die Reedereien und Schifffahrtsunternehmen, die primär auf den Güter- und Warentransport auf der Wasserstraße ausgerichtet sind, sind jedoch auf diese Maßnahme vorbereitet, da die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Koblenz und Trier (Trier obliegt hierbei die Zuständigkeit für das Großherzogtum) die alljährlich anstehenden Sanierungsarbeiten stets ein Jahr im Voraus ankündigen und man sich daher entsprechend auf diese Unterbrechung einstellen kann.

Die jährlich stattfindenden Sperr- und Reparaturzeiten stimmen die Moselanrainerstaaten Frankreich, Luxemburg und Deutschland einvernehmlich ab. Sie sind bereits bis 2025 festgelegt und der Schifffahrt bekannt gegeben.

So ist sichergestellt, dass an der Mosel von Koblenz bis Neuves-Maisons, wie auch an der Saar, zeitgleich notwendige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt und außerhalb dieses Zeitraums Behinderungen für die Schifffahrt vermieden werden.

Um die vielfältigen und umfangreichen Arbeiten in dem sehr kurzen zur Verfügung stehenden Zeitfenster bewältigen zu können, arbeitet das Fachpersonal bei den Hauptmaßnahmen auch im Zwei-Schicht-Betrieb.

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Koblenz und Trier stellen sicher, dass die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden können, um den sicheren und reibungslosen Betrieb der Moselschleusen weiterhin zu gewährleisten und zum anderen die Einschränkungen für Schifffahrt und Tourismus an der Mosel so gering wie möglich zu halten.

Vom Schifffahrtsamt Trier instandgesetzt werden in dieser Woche die Torantriebe, Schleusentore sowie die Schleusenausrüstungen – wie Festmachereinrichtungen (Poller), Steigleitern und Panzerungen an den Anlagen in Wintrich, Detzem, Trier, Grevenmacher und Stadtbredimus. Dazu wird auch der Beton an den jeweiligen Schleusenkammern saniert. Zum Teil von der Sperrmaßnahme betroffen sein wird dabei auch die Sportbootschifffahrt.

Die Sperrzeit der Wasserstraße für das kommende Jahr wurde terminiert auf die Zeit vom 12. bis 19. Mai 2020.