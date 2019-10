Der Streit um die E-Scooter in Luxemburg-Stadt ist noch nicht vorbei. Laut L’essentiel soll das Treffen zwischen Bürgermeisterin Lydie Polfer und den Verantwortlichen des E-Scooter-Verleihers Bird diese Woche stattfinden. Jetzt nimmt die Firma Stellung.

„Derzeit sind E-Scooter in der Hauptstadt nicht durch das Gesetz verboten – wir sind also der Überzeugung, nichts falsch gemacht zu haben“, schreibt Harry Porter, Pressesprecher der amerikanischen Firma Bird, in seiner Antwort an das Tageblatt.

Bei Bird sei man begeistert gewesen, als man im August die Business-Genehmigung erhalten habe, so Harry Porter weiter. Kurz danach habe die Firma die Stadt Luxemburg über ihr Vorhaben, schon bald loszulegen, informiert.

Alternative zum Auto

Porter schreibt, die Mission von Bird sei es, Verkehrschaos zu vermindern und Luftqualität in Städten zu verbessern, indem das Unternehmen den Menschen eine Alternative zum Auto gibt. „Wenn wir uns die Zahl der Menschen ansehen, die unseren Dienst in Luxemburg bereits ausprobiert haben, herrscht hier offenbar eine große Nachfrage.“ Bird freue sich, die Bürgermeisterin zu treffen und mit ihr über ihre Bedenken zu sprechen, so Porter abschließend.

Der E-Scooter-Verleih hatte am Dienstag letzter Woche 250 Roller in der Hauptstadt aufgestellt – und zwar ohne die Erlaubnis der Gemeinde. Diese hatte zuvor bereits sieben Anträge von verschiedenen Verleihen abgelehnt. Die Erfahrung anderer Städte zeige, dass die Fortbewegungsmittel einfach zu gefährlich seien, sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer.

Sie drohte damit, die Roller zu beschlagnahmen, wenn nicht schnellstmöglich eine Einigung gefunden werden würde.