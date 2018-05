Muguet de mai

Danièle Fonck décrit dans son éditorial que le Mai 68 fut une libération. Il resterait à en combler les insuffisances et à redresser les torts. Lire l’article.

Ein unerwarteter Fund

Nachdem 2014 bereits zwei Fossilienfunde aus Luxemburg als Dinosaurierüberbleibsel identifiziert wurden, ist jetzt ein weiterer Fund bestätigt worden – der eigentlich schon ein paar Jahre her ist. Hier geht es zum Artikel.

Von Trier aus in die Welt

Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1818, kam der kommunistische Theoretiker, Journalist, Philosoph und Autor des „Kapital“, Karl Marx, in Trier zur Welt. Mit seinem Namen verbindet man heute politische Thesen, ökonomische Fragen, kommunistische Theorie, weiß aber nur wenig über den Menschen.Mit zwei großen Geburtstagsausstellungen im Rheinischen Landesmuseum Trier und im Stadtmuseum Simeonstift will seine Heimatstadt das ändern. Hier geht es zum Artikel.

Erziehung durch Kultur

Die Schule wieder verstärkt mit der Kultur verknüpfen – und den Künstlern eine Plattform bieten, um sich auf eine transparente Art und Weise ins Schulwesen einzubringen: Die Plattform Kulturama soll dies ermöglichen. Und damit auch einen Großteil der pädagogischen Problematiken, die im Rahmen eines Kulturentwicklungsplanes für Luxemburg in den letzten zwei Jahren aufgekommen sind, lösen. Wir haben uns mit Luc Belling, dem kreativen Kopf hinter dem Projekt, unterhalten. Hier geht es zum Artikel.

Musk provoziert Ausverkauf von Tesla-Aktien

Tesla-Chef Elon Musk wollte bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen keine Fragen von Analysten beantworten. Das führte zu einem Ausverkauf von Aktien und einem Milliardenverlust beim Börsenwert. Dabei hat der Elektroautobauer schon Probleme genug. Hier geht es zum Artikel.

Toter erhält Strafmilderung

In St. Petersburg hat ein Gericht den Fall eines auf dem Höhepunkt des Stalin-Terrors 1937 zum Tode verurteilten Mannes revidiert. Das Urteil wurde auf ein Jahr Haft reduziert. Der Verurteilte ist bereits vor 81 Jahren erschossen worden. Sein Neffe fordert die Rehabilitierung – vergeblich. Hier geht es zum Artikel.

Australien fühlt sich von Banken betrogen

Eine Untersuchungskommission stößt auf skandalöse Vergehen australischer Banken. Da wurden Preise und Zinssätze manipuliert und gegenüber Aufsichtsbehörden gelogen. Jetzt wurde auch bekannt, dass eine Großbank sogar Daten von fast 20 Millionen Konten verloren hat. Hier geht es zum Artikel.