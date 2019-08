Zurzeit findet auf Belval eine Tagung von Geografen, das Jahrestreffen der „IGU Urban Geography Commission“, statt. Im Rahmen dieses Events publizierte das Tageblatt in den vergangenen Tagen mehrere Beiträge von Wissenschaftlern ebendieser Fakultät, die einen interessanten Blick auf die Hauptprobleme des Landes warfen.

Zum einen wurden die Verkehrsprobleme ausführlich behandelt; die Experten sehen nur wenige Chancen auf Verbesserung, dies vor allem wegen der weiter zunehmenden Zahl der Pendler, der Grenzgänger aus Frankreich, Belgien und Deutschland, die sich inzwischen zu insgesamt 200.000 täglich ins Land quälen. Sie werden jährlich 6.000 bis 8.000 mehr, sollte der aktuelle Rhythmus des Wirtschaftswachstums sich fortsetzen.

Auch das zweite große Problem des Großherzogtums erkannten die Geografen auf Anhieb: die Wohnungskrise. Michel Rafferty vom Institut für Geografie und Raumplanung der Universität Luxemburg analysierte in seinem Beitrag „Wohnen in Luxemburg und darüber hinaus – eine echte Krise“ die aktuelle Lage und bringt das Thema der Grenzgänger ebenfalls mit ein. Die hohe Zahl der Pendler habe auch damit zu tun, dass die vielen Bezieher niedriger Löhne (monatlich hat Luxemburg in den letzten drei Jahren etwa 500 Mindestlohnarbeiter hinzugewonnen) sich die hohen Lebenshaltungskosten innerhalb des Landes nicht leisten können. Die Mieten machen den Löwenanteil dieser Kosten aus.

Rafferty stellt fest, dass Wohnungen in Luxemburg die soziale und wirtschaftliche Funktion, die sie eigentlich haben sollten, nämlich Lebensraum für die Menschen zu sein, nicht mehr erfüllen, sondern als „Anlagegut geplant, gebaut und gehandelt“ werden. So etwas darf als Spekulation bezeichnet werden, eine Form des Strebens nach hohen Gewinnen durch Kapitaleinsatz, gegen die inzwischen auch die Gewerkschaft OGBL offensiv versucht vorzugehen.

Die aktuellen Maßnahmen, mit denen die Politik probiert, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen, bezeichnet der Autor der Analyse als „weiteres Bauen von privaten Wohnanlagen mit immer zweifelhafter werdenden Definitionen von bezahlbar“.

Rafferty regt hingegen an, der Staat solle Unternehmen dazu veranlassen, Wohnraum in der Nähe der Arbeitsplätze für die Angestellten zu schaffen, dies allein schon zum Eigennutz, so wie die Schmelzherren es zu Beginn des letzten Jahrhunderts taten. Weiter sieht er eine Lösung in der Schaffung einer Wohnungsbaugesellschaft, finanziert durch Steuern, die einen mehrstufigen Maßnahmenkatalog ausarbeiten solle. Sozialer Wohnungsbau, Enteignung leer stehender Häuser und Wohnungen sowie Transfers an Grenzkommunen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nennt der Experte als Möglichkeiten.

Demnach hängen Verkehrsprobleme und Wohnungsnot eng zusammen. Nur wenn Wohnungen wieder erschwinglich werden und ihren ursprünglichen Zweck erfüllen, können die Wege ins Land entlastet werden.

Drastischere Maßnahmen als die bislang ergriffenen scheinen denn tatsächlich der wohl einzige Weg zur Entschärfung der anhaltenden Krisen.