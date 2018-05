Die dänische Schauspielerin Brigitte Nielsen ist erneut schwanger. Die 54-Jährige teilte am Montag per Instagram mit, dass ihre Familie Nachwuchs erwarte. Dazu stellte sie ein Foto von sich mit einem dicken Babybauch. Es ist ihr fünftes Kind. Nielsen ist überwiegend für Realityshows bekannt. So wurde sie bei der Dschungelshow “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” zur Dschungelkönigin gekürt.

Außerdem moderierte sie im deutschen Fernsehsender RTL II die Show “Wirt sucht Liebe”. Die gebürtige Dänin war mit Schauspieler Sylvester Stallone verheiratet und hatte eine Liebschaft mit Arnold Schwarzenegger. Seit 2006 ist Nielsen in fünfter Ehe mit Mattia Dessi verheiratet.