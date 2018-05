Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche in Luxemburg. Diese besteht darin, dass ein Schreiben an Unternehmer und Dienstleister geschickt wird, in welchem behauptet wird, dass Firmen gemäß einer neuen EU-Verordnung in einem bestimmten Verzeichnis gelistet sein müssen. Für die Aufnahme in dieses Verzeichnis verlangen die Betrüger dann eine bestimmte Geldsumme.

Der Brief wirkt allem Anschein nach wie ein offizielles Schreiben. Bereits mehrere solcher Betrugsfälle wurden gemeldet.