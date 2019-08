Während vieler Jahre war Luxemburg immer wieder das Land mit der niedrigsten Staatsverschuldung in Europa. Im ersten Quartal des Jahres 2019 ist das Großherzogtum jedoch auf den dritten Platz abgerutscht.

In den letzten zwölf Monaten ist die Verschuldung des Luxemburger Staates um ein Prozentpunkt gesunken. Mittlerweile liegt sie somit bei 21,3 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes. Das geht aus den jüngsten Zahlen des europäischen Statistikinstituts Eurostat hervor.

Im südosteuropäischen Land Bulgarien ist die Verschuldung stärker gefallen. Am Ende des ersten Quartals 2018 betrug des Schuldenstand 24,3 Prozent. Ein Jahr später lag er bei 21,2 Prozent, zeigt Eurostat. Damit hat der Staat Bulgarien offiziell weniger Schulden als Luxemburg.

Den Titel als das Land mit der niedrigsten Staatsverschuldung hatte Luxemburg bereits 2004 verloren, als das baltische Land Estland Mitglied der Europäischen Union wurde. Seitdem belegte Luxemburg den zweiten Platz – und ab diesem Jahr nun den dritten. Bei der Betrachtung des Volumens der Schulden ergibt sich ein ganz neues Bild. Insgesamt vier Länder haben bei diesem Vergleich weniger Schulden als Luxemburg, und zwar Estland, Malta, Lettland und Bulgarien. In Luxemburg ist die Verschuldung laut Eurostat im letzten Jahr um 0,1 auf 12,6 Milliarden Euro weiter angestiegen. In Bulgarien hingegen ist sie in den zwölf Monaten um 0,7 auf 12 Milliarden gefallen.

Die beschriebenen Länder dürfen sich jedoch glücklich schätzen. In der Eurozone haben die Mitglieder im Schnitt eine deutlich höhere Verschuldungsquote von 85,9 Prozent. In der gesamten EU lag der Durchschnitt bei 80,7 Prozent. Und während Griechenland immer noch eine Schuldenlast von 181,9 Prozent der Wirtschaftsleistung mit sich herumträgt, sind es in Italien 134 Prozent.