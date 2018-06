Toyota allein auf weiter Flur. Dieses Wochenende erlebten wir eines der langweiligsten Langstreckenrennen der letzten Jahre. Genauso war es aber auch zu erwarten.

In der Gesamtwertung dominierte Toyota seine unterfinanzierten und vom Reglement her benachteiligten Gegner. Alonso/Buemi/Nakajima siegten vor Conway/Kobayashi/Lopez. In der LMP2-Kategorie lagen am Schluss die favorisierten Teams von G-Drive und Alpine vorn. Sogar in der GTE-Pro-Klasse ging es weniger spannend zu als erwartet. Hier lag Porsche fast über die gesamte Distanz vor Ford. Auch in der GTE-Am ging der Klassensieg an die Zuffenhausener.

Hier die Fotostrecke unserer Korrespondenten F. und M.-J. Nickels.