Die Luxemburger Justiz hat weitere Details zu dem Schusswechsel in Luxemburg-Bonneweg am Mittwoch bekannt gegeben, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Offenbar war der schwarze Mercedes, auf den die Luxemburger Polizisten später schossen, einer Streife um 16 Uhr in der Straße Dernier Sol aufgefallen. “Das Äußere des Wagens entsprach nicht den Ansprüchen der Straßenverkehrsordnung”, schreibt die Staatsanwaltschaft. Offenbar stimmte etwas mit den Nummernschildern nicht, zudem seien die Räder verstellt gewesen.

Der Fahrer wollte der Polizeikontrolle entgehen und flüchtete über den Kreisel am Foyer Ulysse in die rue des Ardennes. An der Kreuzung zur rue Sigismond blockierte der Streifenwagen der Polizei dann die Straße. Der Polizist stieg aus und gab Haltezeichen an den herannahenden Mercedes. Aber der Fahrer ging darauf nicht ein, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. “Er setzte erst zurück und raste dann auf den Polizisten zu.” Dieser machte dann “Gebrauch von seiner Dienstwaffe”. Dabei sei der Fahrer getroffen worden.

Der Mercedes-Fahrer schaffte es dennoch, an dem stehenden Polizeiauto vorbeizufahren. Er krachte aber etwas weiter in der rue des Ardennes in eine Hauswand. Dann kollidierte der Wagen mit einem Baum auf der place Leo XIII. Laut Zeugen wurden drei Schüsse abgegeben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet. Diese soll am Freitag gemacht werden.