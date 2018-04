Schüsse in der Hauptstadt: Bei einer Polizeikontrolle in Bonneweg tritt ein Autofahrer die Flucht an. Ein Luxemburger Polizist eröffnete das Feuer. Der Flüchtige erliegt später seinen Verletzungen.

Der Fahrer der schwarzen Mercedes E-Klasse mit Luxemburger Kennzeichen war den Beamten zuvor durch sein Fahrverhalten aufgefallen, wie die Polizei erklärt. Die Polizisten wollten den Mann in der Rue des Ardennes kontrollieren und stoppten den Wagen. “Einer der Beamten war aus dem Dienstfahrzeug ausgestiegen und gab dem Flüchtigen deutliche Haltezeichen mit der Hand”, schreibt die Police Grand-Ducale in einer Pressemitteilung. Der Fahrer habe dann jedoch beschleunigt – und sei “aus kurzer Distanz” auf den Beamten zugefahren.

Drei bis vier Schüsse aus der Dienstwaffe

Einer der Polizisten zog daraufhin seine Dienstwaffe – und gab drei bis vier Schüsse auf das Auto ab. Der Wagen blieb jedoch nicht sofort stehen sondern raste in der Rue des Ardennes zuerst in einen Hauseingang. Dann prallte er gegen einen Baum auf der Place Léon XIII.

Der Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mehrere Minuten lang von einem Notarzt behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Abend mitteilte, erlag der Mann im Laufe des Nachmittags seinen Verletzungen.

Laut Polizeisprecher Vic Reuter sind Schusswaffeneinsätze in Luxemburg extrem selten. Die Beamten würden nur im äußersten Notfall zur Dienstwaffe greifen. “Es gibt Jahre, da wird nicht ein einziger Schuss abgegeben”, erklärt Reuter. Dass ein Mensch durch eine Polizeiwaffe stirbt, ist laut dem Sprecher noch seltener. Der letzte Todesfall ereignete sich im März 2012, als die Police Grand-Ducale in Oberpallen Einbrecher auf frischer Tat ertappte. Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd erschoss ein Luxemburger Polizist danach einen der Täter auf der E411 bei Arlon.

Erst Ende Januar 2018 gab es jedoch einen ähnlichen Vorfall wie in Bonneweg. Ein Autofahrer hatte auf der Route d’Esch in der Hautpstadt eine Kontrollstelle der Polizei durchbrochen, später versuchte er einen Motorradpolizisten zu rammen. Daraufhin feuerte ein Polizist seine Waffe ab. “Wenn jemand versucht, einen Polizisten mit einer Waffe oder auf eine andere Art zu töten, hat der Beamte ein Recht auf Selbstverteidigung”, erklärt Reuter.

