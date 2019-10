3 Untertunnelung

“Der Mensch vor dem Auto”, so könnte man die Politik in Städten wie z.B. Boston zusammenfassen. In den 1960ern wurde in der nordamerikanischen Stadt der “John F. Fitzgerald Expressway” gebaut, der Boston in zwei Teile spaltete und sich in der Folge zu der meistgenutzten Stadtautobahn der Stadt entwickelte. Die auf Stelzen stehende Hochstraße war für 75.000 Autos pro Tag ausgelegt, in Spitzenzeiten nutzen täglich 200.000 diese “Central Artery”. Boston drohte im Verkehr unterzugehen.

Doch anstatt die sechsspurige Autobahn weiter auszubauen, entschieden sich die Stadtverantwortlichen, einen anderen Weg zu beschreiten. Sie starteten ein 15 Milliarden teures städtebauliches Großprojekt mit dem Namen “Big Dig”.

Die Stadt wurde untertunnelt, heute sind die Fahrzeugkolonnen aus dem Stadtbild verschwunden und unter Tage verlegt.

Der freigewordene Raum wurde dazu genutzt, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern und die Innenstadt grüner zu gestalten. Dort, wo früher die Autos Stoßstange an Stoßstange standen, gibt es heute Radwege und Parks. Das Stadtbild der Stadt hat sich zum Besseren geändert. Ein Nebeneffekt ist, dass die Immobilienpreise in dieser Gegend anzogen.

In der französischen Hauptstadt Paris gibt es Überlegungen, die in die gleiche Richtung zielen. Die 35 Kilometer lange Stadtautobahn, der “périph”, ist eine der am stärksten befahrenen Straßen Europas. Auch dieser soll in Zukunft verstärkt unter Tage verlaufen. Der freigewordene Raum könnte dann in einen 35 Kilometer langen Park umgewandelt werden. “Die Überlegungen dazu gibt es schon lange, nun werden Studien dazu erstellt”, so der Verkehrsexperte Ghislain Delabie. “Die Pläne konkretisieren sich.”