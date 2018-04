Carlo Maller hat lange Jahre im Viertel Bonneweg gewohnt. Noch immer kommt er jeden Tag dorthin, um Freunde und Bekannte zu treffen und um mit seinem Hund Puschel Gassi zu gehen. Auch am 11.April war er vor Ort. Dabei fiel ihm ein schwarzer Mercedes schon auf, bevor dieser später beschossen wurde und der Fahrer starb.

“Mir fiel wie gesagt der Wagen auf, da er viel Krach machte. Es war ein sonderbares Geräusch”, sagt der 59-Jährige. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass ihm der Wagen bereits in der rue de Thionville auffiel und nicht erst in der rue Dernier Sol. Eben wegen des ungewohnten Lärms, den der Mercedes verursachte. Und Carlo Maller ist formell: Gegen 14.45 Uhr sei ihm der schwarze Mercedes im Dernier Sol ein zweites Mal aufgefallen. Auch den Fahrer, der eine Stunde später versuchte, die Polizeikontrolle an der Ecke rue Sigismond und rue des Ardennes zu durchbrechen, dabei auf einen Polizisten zuhielt und dann tödlich von einer Kugel getroffen wurde, kann er beschreiben. Er sei Mitte 40 gewesen und habe schwarze Haare gehabt. “Sein Blick war total komisch. Auf mich wirkte er, als mache er sich große Sorgen oder als ob etwas nicht in Ordnung sei”, so Carlo Maller weiter.

Bei dem Mann handelt es sich bekanntlich um einen 51-jährigen Niederländer, der in Deutschland gemeldet war. Er sei der Polizei wegen verschiedener Verstöße gegen den „Code de la route“ im Großherzogtum bekannt gewesen, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Zudem unterlag er hierzulande einem Fahrverbot.

Carlo Maller stellt sich die Frage, warum der schwarze Mercedes mehrfach um den Block fuhr. Mindestens zwei Mal. Maller beobachte zudem, dass gegen 15.45 Uhr ein Polizeiwagen ohne Blaulicht und ohne Sirene in dem Viertel unterwegs war. Der Wagen fuhr die rue Sigismond entlang, so Maller. Das beobachtete er gemeinsam mit einem Bekannten, mit dem er zusammen einen Espresso trank. Handelte es sich dabei um den gleichen Polizeiwagen, der später den schwarzen Mercedes stellte?

Anfangs hieß es, dass es sich um eine Routinekontrolle gehandelt habe. Ist dem so gewesen oder wurde der Mann observiert und dann gezielt an der Ecke rue Sigismond, rue des Ardennes gestellt? Wusste die Polizei, um wen es sich handelte? Der Vorfall vom 11. April gibt nach wie vor reichlich Rätsel auf. Von offizieller Seite herrscht immer noch Funkstille …

Lesen Sie dazu auch: Bonneweg am Tag danach – Augenzeuge: “Wie im Film”