Ein französischer Staatsbürger wurde am 6. April aufgrund eines internationalen Haftbefehls vorläufig in Luxemburg festgenommen. Das teilt die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Bei Interpol lag ein internationaler Haftbefehl (Red Notice) gegen einen Franzosen vor. Die Anfrage kommt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die Person der Entführung beschuldigt wird. Gemäß Artikel 20 des Auslieferungsgesetzes vom 20. Juni 2001 wurde von einem luxemburgischen Untersuchungsrichter auf Antrag des Staatsanwalts ein vorläufiger Haftbefehl erlassen.

Die vorläufige Festnahme kann jedoch beendet werden, wenn Luxemburg das Auslieferungsersuchen nicht innerhalb von 18 Tagen nach der Festnahme (die auf höchstens 45 Tage verlängert werden kann) auf diplomatischem Wege erhalten hat.

Justizminister entscheidet in letzter Instanz über Auslieferung

Wie die Justizsprecherin Diane Klein auf Tageblatt-Nachfrage erklärt, muss in diesem Zeitraum untersucht werden, ob die Bedingungen für eine Auslieferung des Beschuldigten erfüllt sind. Dafür müssen die auf arabisch verfassten Dokumente zuerst auf Deutsch oder Französisch übersetzt werden. Die Ratskammer des Berufungsgerichtshofs muss dann eine mit Gründen versehene Stellungnahme abgeben, die an den Justizminister gerichtet ist.

Der Justizminister kann in letzter Instanz über die Auslieferung entscheiden. Allerdings kann die gesuchte Person für die Dauer des Gerichtsverfahrens einen Antrag auf Freilassung stellen.