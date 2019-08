Der Südwesten Luxemburgs steht nach dem Tornado vom Freitagabend unter Schock. Nun beginnen die Aufräumarbeiten. Am Abend soll ein Regierungsrat stattfinden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

19 verletzte Personen, um die 100 unbewohnbare Häuser und Probleme mit den Hochspannungsleitungen. Der Tornado von Freitagabend hat im Südwesten Luxemburgs eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Nun geht es darum Prioritäten zu setzen. Bei einer Pressekonferenz am Samstagmorgen meinte Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP), der kurzfristig für die Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) einsprang, dass es erstmal darum geht, die Schäden zu detektieren, auszuloten, wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen können und die Stromleitungen zu sichern. Unter den Verletzten sind zwei Schwerverletzte. Eine Person erlitt einen Herzinfarkt und befindet sich in einem kritischen Zustand.

Für die betroffenen Menschen war die Nacht von Freitag auf Samstag keine einfache: 60 Menschen, darunter 20 aus Petingen und 40 aus Käerjeng, durften die Nacht nicht zu Hause verbringen. Die meisten kamen in Hotels unter. Am Samstag werden die Häuser näher unter die Lupe genommen. Dann wird entschieden, ob sie noch bewohnbar sind oder nicht. Auch Drohnen sind im Einsatz, um Schäden festzustellen. Die Menschen sollen wegen der Einsturzgefahr nicht in ihre Häuser, um nach Wertsachen zu suchen. Einige Hausbesitzer sind im Urlaub und sollen am Samstag kontaktiert werden. Der luxemburgische Handwerkerverband hat indessen mitgeteilt, dass Unternehmen aus dem Bausektor, die an den dringlichsten Arbeiten an den Gebäuden mithelfen wollen, sich bei der Zentralstelle der Feuerwehr in Luxemburg (CGDIS) melden sollen. Gesucht werden Zimmermänner, Dachdecker und Baubetriebe.

Regierungsrat am Samstagabend

Auch die Hochspannungsleitungen gehören zu den Prioritäten. Der Tornado hat auch vor den Mästen keinen Halt gemacht, vier sind umgeknickt. Die Leitungen stehen nicht mehr unter Strom, aber noch unter Spannung. Dies ist gefährlich, denn sollten sie reißen, könnten sie gleich einer Peitsche weitere Zerstörung anrichten. Deswegen wurden die umliegenden Straßen großräumig gesperrt. Ein Team der Sotel, der luxemburgischen Stromversorgungsgesellschaft, soll die Leitungen entspannen, damit sie repariert werden können. Es handelt sich um eine Leitung des Stahlriesen ArcelorMittal. In Petingen und Käerjeng funktioniert der Strom.

Neben diesen dringlichen Prioritäten werden am Samstag die Aufräumarbeiten fortgeführt. Die Gemeinde-Arbeiter der beiden Gemeinden Käaerjeng und Petingen werden hierbei von der Armee unterstützt. Seit 10 Uhr sind 21 Soldaten mit Spezialwerkzeug im Einsatz. Die Armee wird wohl ein paar Tage in den Gemeinden bleiben, um die Menschen und die Gemeinde-Verantwortlichen zu unterstützen. Auch die Polizei ist verstärkt im Einsatz, weil Plünderungen befürchtet werden. Laut Arbeitsminister Dan Kersch habe es schon entsprechende Versuche gegeben.

Innenministerin Taina Bofferding und Premierminister Xavier Bettel (DP) haben derweil ihren Urlaub abgebrochen. Sie werden am Samstagnachmittag in den betroffenen Gemeinden erwartet. Auch der Großherzog wird vor Ort sein, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen und mit Betroffenen zu reden. Am Samstagabend ist ein außerordentlicher Regierungsrat geplant. Hier werden die Minister das weitere Vorgehen besprechen. Demnächst soll auch eine Info-Versammlung für die Bürger in Petingen stattfinden. Den Käerjenger stehen Busse zur Verfügung, um an der Versammlung teilzunehmen.