Der Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche macht gerade internationale Schlagzeilen. Sogar der Papst selbst gerät in die Schusslinie. Am Dienstagabend ergab eine Studie in Trier, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im dortigen Bistum 148 Priester beschuldigt wurden. In Luxemburg sieht die Kirche derweil keine Notwendigkeit, neue Schritte einzuleiten.

Emile A. hatte eindrucksvolle Verbündete an seiner Seite. Mehr als 50 Personen stellten sich schriftlich hinter ihn. Der ehemalige Präsident der Beamtengewerkschaft CGFP Emile Haag und der Ex-Generalvikar Mathias Schiltz traten sogar in den Zeugenstand, um ihm einwandfreies Verhalten zu bescheinigen. Verteidigt wurde der Beschuldigte von keinem Geringeren als von Gaston Vogel, dem wohl bekanntesten Anwalt Luxemburgs.

Die Affäre um den Ex-Pfarrer von Belair sorgte für Aufruhr. 2008, während einer Reise ins französische Taizé, hatte Emile A. Sex mit einem damals 14-Jährigen. Sechs Jahre später, als er vom Vater des mittlerweile 20-Jährigen konfrontiert wurde, stellte er sich der Staatsanwaltschaft. Er wurde nach einem medial intensiv verfolgten Prozess im November 2017 zu sieben Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

“Auf der einen Seite muss die Kirche alles machen, damit Gerechtigkeit geschieht, auf der anderen Seite müssen wir auch dem Evangelium der Verzeihung und der Erbarmung treu bleiben.” Auszug aus einer Mitteilung des Erzbischofs Jean-Claude Hollerich vom 2. Oktober 2014, in der er die Gläubigen aufrief, für den Pfarrer Emile A. zu beten.

Der Fall hat auch ein Jahr nach dem letzten Urteil des Kassationsgerichts nichts an Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil. Die katholische Kirche ist auf der internationalen Bühne in einen Sturm geraten, den sie so schon lange nicht mehr erlebt hat. Erste Windböen gab es in den USA, als im August 2018 eine Liste von 300 katholischen Priestern veröffentlicht wurde, die im Bundesstaat Pennsylvania Kinder sexuell missbraucht haben. Die Windböe wurde zum Wind, als sich immer mehr Opfer meldeten und zum Sturm, als er sich auch auf den Rest der Welt ausbreitete – bis hin zum Vatikan.

Mittlerweile steht sogar Papst Franziskus in der Schusslinie. Er soll eine schützende Hand über den amerikanischen Kardinal und Kinderschänder Theodore McCarrick gehalten haben. Auch zu Franziskus’ Zeit als Erzbischof in Buenos Aires soll er bewusst kirchliche Würdenträger geschützt haben, die sich an Kinder vergriffen hatten. In Trier löste ein Bericht am Dienstag Erschrecken aus. Er ergab, dass seit dem Zweiten Weltkrieg bundesweit mindestens 1.670 katholische Kleriker 3.677 Minderjährige missbraucht haben sollen. Triers Bischof Stephan Ackermann ist seit 2010 für Fragen des sexuellen Missbrauchs verantwortlich. Er sagt: “Ich habe das Ergebnis der Studie leider erwartet. Er erschreckt mich dennoch wieder neu.”

“Kein schönes Kapitel”

Während inzwischen in Deutschland Kirchenoffizielle Entschuldigungen an die Opfer vorbringen, bleibt die Kirche in Luxemburg ruhig. “Natürlich verfolgen wir die Nachrichten”, sagt Roger Nilles, Pressesprecher des Erzbistums. “Wir fühlen uns sehr wohl betroffen, auch weil das kein schönes Kapitel der katholischen Kirche ist.” Trotzdem will die Luxemburger Kirche im Moment nichts unternehmen: “Dass das Thema im Ausland Schlagzeilen macht, ist für uns kein Grund, dazu Stellung zu beziehen”, meint Nilles.

Er verweist auf eine Studie zum Thema, die 2010 in Luxemburg durchgeführt wurde. “Wir waren in diesem Sinne unserer Zeit voraus”, sagt Nilles. “Was die anderen Länder jetzt machen, also Studien und Berichte über sexuellen Missbrauch in Auftrag zu geben und vorzustellen, ist in Luxemburg schon vor Jahren geschehen.”

Die Studie, die Nilles anspricht, wurde 2010 vom CSV-Politiker Mill Majerus und seiner Frau Simone Majerus-Schmit verfasst. Ein paar Monaten davor, im März 2010, hatten sie die Koordination der von der Kirche neu gegründeten “Hotline Cathol” übernommen. Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche konnten sich bei der Zentrale melden. Im Herbst 2010 erklärten die beiden Koordinatoren in ihrem Abschlussbericht für das Erzbistum, dass zwischen dem 6. April und dem 16. Juli 138 Menschen das Angebot genutzt hatten. 39 Mal wurden sexuelle Misshandlungen gemeldet.

Hier können Sie den 141-seitigen Abschlussbericht von Mill Majerus und Simone Majerus-Schmit nachlesen:

Télécharger (PDF, 740KB)

In dem Bericht wurde allerdings nicht nur eine Bestandsaufnahme gemacht, sondern auch Empfehlungen an die katholische Kirche formuliert. Die Koordinatoren rieten dem Erzbistum, ihre Schuld einzugestehen und sich bei den Opfern zu entschuldigen, die Verantwortung zu übernehmen und die Schäden soweit es geht wieder gut zu machen. Auch solle eine “permanente, unabhängige und fachlich kompetent besetzte Stelle eingerichtet werden, deren Aufgaben und Arbeitsprinzipien aus der Erfahrung von Hotline Cathol heraus abgeleitet werden sollten”.

Tatsächlich gibt es die Missbrauchsstelle immer noch. Aktuelle Zahlen, also wie viele Menschen dort anrufen und aus welchem Grund, konnte die katholische Kirche dem Tageblatt auf Anfrage allerdings nicht zukommen lassen. “Wir entscheiden Fall für Fall, wie vorgegangen wird”, meint Pressesprecher Roger Nilles. “Bei einem strafrechtlichen Hinweis wird aber natürlich sofort die Staatsanwaltschaft eingeschaltet”, fügt er hinzu.

Priester als mögliche Gefährder

Die Zahl der Fälle von priesterlichem sexuellen Missbrauch ist in Luxemburg nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft erklärte gegenüber dem Tageblatt bereits vor einiger Zeit, dass der Beruf des Beschuldigten in ihren Datenbanken keine Rolle spiele. Deshalb sei es unmöglich zu wissen, wie viele Täter Priester waren. Auch die Pressestelle der katholischen Kirchen kann nicht weiterhelfen, wenn es darum geht, herauszufinden, wie viele Priester wegen Missbrauchs verurteilt wurden.

Laut René Schlechter, dem Präsidenten des Ombudskomitees für die Rechte des Kindes, ist der Majerus-Bericht von 2010 die einzige Publikation, die es zu dem Thema in Luxemburg gibt. “Natürlich muss man statistisch davon ausgehen, dass es in Luxemburg Fälle gibt, die bisher nicht ans Licht kamen”, meint er. Deshalb ist laut ihm vor allem die Vorbeugung wichtig. “Es gibt Berufsfelder, bei denen man besondern vorsichtig sein muss”, sagt er. Neben Jugendtrainern in den Sportvereinen und Erziehern zählen hierzu auch die Priester.

“Ich möchte klarstellen, dass ich diese Menschen nicht unter einen Generalverdacht stellen will”, fügt Schlechter hinzu. Es sei aber nun einmal so, dass der intensive Kontakt zwischen Opfer und Täter, der einen Missbrauch oft überhaupt ermögliche, in diesen Berufsfeldern gegeben sei.

Die Leitlinien der Diözese

Nach der Veröffentlichung des Majerus-Berichts versuchte auch die katholische Kirche, auf Prävention zu setzen. Dafür wurden im April 2011 vom damaligen Erzbischof Fernand Frank die “Leitlinien der Erzdiözese Luxemburg” geschaffen, die den Umgang der Kirche mit Fällen von “sexualisierter Gewalt an Minderjährigen” klärten. Im Frühjahr 2015 wurde eine aktualisierte Fassung vom Bistum vorgestellt. In diesen Leitlinien wird beispielsweise festgehalten, dass “alle Kleriker, Ordensleute, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen Dienst verpflichtet sind, Fälle sexuellen Missbrauchs bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen”.

Die Leitlinien geben dem Erzbischof auch die Möglichkeit, “die beschuldigte Person vom Dienst freizustellen” und sie zu zwingen “sich vom Dienstort fernzuhalten”. Aber die Leitlinien sehen nur milde Sanktionen innerhalb der Kirche vor. Sollte jemand von einem weltlichen Gericht verurteilt werden, “wird die betreffende Person nicht mehr in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im kirchlichen Bereich eingesetzt”. Laut den Leitlinien dürfen verurteilte Missbrauchstäter also weiter bei der Kirche arbeiten. Eine neue Auflage des Majerus-Berichts ist nicht vorgesehen, sagt Kirchensprecher Nilles. Die katholische Kirche in Luxemburg bleibt also ruhig.