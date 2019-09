Zwei Wochen sind vergangen, seitdem die Mehrheit der Wahlberechtigten (60 Prozent) der Gemeinde Weiswampach in einem Referendum gegen das geplante Ferienresort am Weiswampacher See gestimmt haben. Was ist in der Zwischenzeit am nördlichen Zipfel des Landes passiert?

Seit vielen Monaten reißen die Diskussionen um das erwähnte Projekt nicht ab. Ein Privatinvestor, die „Groupe Lamy“ mit Sitz in Huldingen, möchte dort ein Hotel mit 90 Zimmern, etwa 100 Ferienchalets und einen Activity-Park errichten. Um gegen diese Pläne vorzugehen, hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die mit 386 Unterschriften bei einer Gesamtzahl von rund 1.000 Wahlberechtigten das Quorum für ein Referendum mit Leichtigkeit erreicht hatte. Das geplante Ferienressort sei komplett überdimensioniert und ökologisch nicht vertretbar, so die Bürgerinitiative. Außerdem werde der allgemeine Bebauungsplan der Gemeinde außer Acht gelassen.

„Wir hatten mit dem für uns positiven Resultat des Referendums im Vorfeld gerechnet“, so Paul Holweck, Architekt und Präsident der Bürgerinitiative. „Weder die hohe Anzahl derer, die gegen das Projekt gestimmt haben, noch die darauf folgende Aussage von Bürgermeister Rinnen haben uns überrascht. Rinnen hatte bereits vor dem Referendum angekündigt, dass ihn das Resultat dieser Volksbefragung, die ja nicht bindend sei, kaltlassen wird.“

Wie geht es denn nun weiter, wollten wir von Paul Holweck wissen. „Wir haben den Bürgermeister schriftlich um eine Stellungnahme betreffend den Ausgang des Referendums gebeten. Wir gehen aber davon aus, dass der Bürgermeister dieser Anfrage nicht nachkommen wird, hat er uns doch bereits mehrfach in die Wüste geschickt. Er zieht sein Ding durch, auf Biegen und Brechen.“

Laut unseren Informationen wollte der zweite Schöffe Deckenbrunnen, der die Konvention mit der „Groupe Lamy“ nicht mitunterschrieben hatte, in einer kürzlich stattgefundenen Schöffenratssitzung wissen, wie es sich denn nun nach dem Referendum mit dem Projekt hält. Er soll die Frage sogar zweimal gestellt haben, erhielt aber keine Antwort seitens des Bürgermeisters.

Genauer hinsehen

Die Bürgerinitiative sei aber nicht gewillt, die Hände in den Schoß zu legen. Man werde nun sowohl die vorliegenden als auch die sich auf dem Instanzenweg befindlichen Genehmigungen genauestens unter die Lupe nehmen. „Bürgermeister Rinnen behauptet allenthalben, dass alle Genehmigungen vorliegen würden, dem ist aber längst nicht so.“

Das Projekt entspräche zudem nicht dem allgemeinen Bebauungsplan, wie er im Moment vorliege. Dieses Regelwerk sage, dass auf dem Gebiet der Gemeinde Weiswampach lediglich Gebäude errichtet werden dürfen, die ein Erdgeschoss, zwei Etagen und ein versetztes Dachgeschoss haben dürfen. Das im Ferienressort geplante Hotel soll aber über sechs Stockwerke verfügen …

„Dieses Vorgehen des Bürgermeisters bringt uns dazu, zahlreiche Baugenehmigungen aus den letzten Jahren genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu gehören auch die Kommodo-Genehmigungen z.B. für Gebäude mit Tiefgaragen, für die eine spezielle Kommodo-Genehmigung vorliegen muss. In zwanzig Fällen haben wir nun bei der Gemeinde um Einsicht dieser Genehmigungen gebeten.“

Doch zurück zum eigentlichen Stein des Anstoßes. Die Bürgerinitiative werde die Konvention zwischen der Gemeinde und der „Groupe Lamy“ rechtlich genauestens prüfen lassen. Bekanntlich überlässt die Gemeinde dem Investor ein 35 Hektar großes Areal per Erbpachtvertrag für eine jährliche Pacht von nur 25.000 Euro.

„Eines kann ich heute bereits sagen“, so Paul Holweck. „Unseres Wissens nach liegen noch einige Genehmigungen von staatlichen Instanzen bis dato nicht vor. Es fehlen zudem die Bankgarantie (die „Groupe Lamy“ sieht eine Investition von rund 50 Millionen Euro vor) sowie die „Garantie d’achêvement“, die seitens des Investors eingereicht werden müssen. Das Dossier muss komplett sein, bevor der Bürgermeister eine Baugenehmigung erteilen darf.“

Die Diskussionen um dieses Projekt werden demnach auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht abreißen.