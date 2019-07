Gerson Rodrigues wird am Freitag einen Vertrag beim ukrainischen Topverein Dynamo Kiew unterschreiben. Der Luxemburger Nationalspieler wird am Donnerstag in Japan ins Flugzeug steigen und am danach seinen Medizin-Check in der Hauptstadt der ehemaligen Sowjetrepublik unterschreiben.

Sein aktueller Verein Jubilo Iwata und sein neuer Klub haben sich am Mittwoch auf eine Ablösesumme geeinigt. Diese soll bei rund zwei Millionen Euro liegen. Rodrigues wird einen Dreijahresvertrag bei Dynamo unterschreiben.