Es gilt die Unschuldsvermutung. Dieser Disclaimer sei diesem Leitartikel vorangestellt. Aber Medien und Gesellschaft sollten der Affäre Traversini trotzdem aggressiv auf den Grund gehen.

Erstens war Roberto Traversini Mandatsträger. Und zwar gleich doppelt: Er war Bürgermeister von Differdingen und Abgeordneter der Grünen im Luxemburger Parlament. Er schwor zwei Eide und in keinem war davon die Rede, dass er Mitarbeiter einer Beschäftigungsinitiative dazu verdonnern durfte, seinen Zaun zu streichen.

Zweitens: die öffentliche Dimension. Es geht nicht um den Diebstahl von Privateigentum. Es geht um den Missbrauch öffentlicher Ressourcen – Geld, das uns allen gehört.

Drittens: das Ausmaß der Anschuldigungen. Wenn man die Statements von Politikern der Regierungsparteien betrachtet, könnte man zwar meinen, Traversini hätte bloß ein Ticket fürs Falschparken nicht bezahlt.

Aber das ist grundfalsch. Denn die Vorwürfe, die (derzeit) im Raum stehen, sind gigantisch: Der gewählte Bürgermeister von Differdingen a) änderte den PAG, damit sein Privateigentum an Wert gewinnt, b) ignorierte bei Baumaßnahmen eine Umweltzone, c) ließ möglicherweise seine Kontakte ins Umweltministerium spielen, um das zu vertuschen, d) ließ Bauarbeiten ausgerechnet von einer Beschäftigungsinitiative durchführen, die Benachteiligten helfen soll, e) sorgte dafür, dass die Zufahrtsstraße zu seinem Gartenhaus von der Gemeinde saniert wurde – und f), und das ist der Gipfel, zahlte dafür nicht einmal den Anliegerbeitrag.

Das alles passierte nicht an einem Tag – und es passierte vor der Nase eines Schöffenrats, einer Verwaltung, eines Rechnungshofs. Was haben die eigentlich in den vergangenen Monaten und Jahren gemacht? Was hätte Traversini, der die Gemeinde Differdingen allem Anschein nach als sein Privateigentum betrachtete, bitte noch alles anstellen müssen, bis ein Beamter Alarm schlägt? Was hat er noch alles angestellt?

Und das bringt uns zum alles entscheidenden vierten Punkt: Wie sieht es eigentlich in den 101 übrigen Gemeinden Luxemburgs aus? Oder in den Ministerien mit ihren unzähligen untergeordneten Behörden? Wie viele Gemeindechefs, Schöffen, Ratsmitglieder oder Ministerialbeamte haben ein eigenes „Gaardenhaischen“?

Vielleicht wird die Affäre Traversini zu einem Wendepunkt dabei, wie Luxemburg mit seinen Behörden und Mandatsträgern umgeht. Vielleicht werden Schöffen, Räte oder Verwaltungsbeamte in Zukunft genauer hinsehen und sich seltener hinter einem falschen Harmonieverständnis verstecken.

Und vielleicht wird in Luxemburg eines Tages sogar tatsächlich ein Informationsfreiheitsgesetz geschaffen, das Behörden verpflichtet, Journalisten die Informationen auszuhändigen, die sie benötigen, um ihrer Funktion im politischen System nachzukommen. Das gibt es unglaublicherweise nämlich noch immer nicht. Und es wird immer offensichtlicher, wie sehr es das nötig hat.