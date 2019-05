“Die Verbraucher bevorzugen heute den Benziner gegenüber dem Diesel” – das geht aus einer parlamentarischen Antwort von Finanzminister Pierre Gramegna (DP) und Transportminister François Bausch (“déi gréng”) hervor. 48,9 Prozent der Neuzulassungen in Luxemburg waren 2018 Autos mit Benzin-Motoren. 46,9 Prozent waren Selbstzünder. Das schlägt sich negativ auf die CO2-Bilanz der Luxemburger Flotte aus. Seit 2001 seien die Werte für den CO2-Ausstoß bei den Neuzulassungen kontinuierlich zurückgegangen. Lag er 2001 noch bei durchschnittlich 175 Gramm CO2 pro Kilometer, sank er bis 2016 auf 128 Gramm.

“Seit dem Jahr 2016 dreht sich der Trend jedoch”, schreiben die Minister. “Denn die CO2-Emissionen von Benzinern sind oft noch höher als bei Dieselmodellen.” Autos, die 2018 zugelassen wurden, stießen durchschnittlich 132 Gramm CO2 aus.

Im März 2019 waren in Luxemburg insgesamt 393.533 Autos zugelassen. Damit dürfte das Land noch immer den EU-Rekord halten. 2016 errechnete die europäische Statistikbehörde Eurostat, dass in Luxemburg 662 Autos auf 1.000 Einwohner kommen. Damit lag Luxemburg weit vor dem Land, in dem die zweitmeisten Autos fahren: In Italien gab es 2016 625 Autos pro 1.000 Einwohner.

sen