Hat es Probleme bei der Briefwahl gegeben? Dem Tageblatt liegen mehrere Fälle von Personen vor, die die Briefwahl beantragt, ihren Wahlzettel jedoch nie erhalten haben. Laut dem Direktor des staatlichen Informatikdienstes gab es keinen Fehler im System.

Als der Brief Ende September noch immer nicht da war, fing Jean Jäger* an, sich Sorgen zu machen. Er hatte im August die Briefwahl über die Internetseite myguichet.lu beantragt, weil er am Wahltag nicht in Luxemburg sein kann. Doch sein Wahlzettel kam nie an. Also begann er, zu telefonieren. Erst beim Innenministerium. Dort fühlte man sich nicht zuständig. Ein Beamter meinte, das sei Sache des Staatsministeriums. Auch dort konnte man ihm nicht weiterhelfen. Er solle sich doch bei der Gemeinde melden. In Jägers Fall war das jene von Esch.

“Ein Beamter der Kommune hat das Register kontrolliert und ich war tatsächlich nicht für die Briefwahl eingetragen”, erzählt Jäger dem Tageblatt gegenüber. Weil er am Wahltag nicht da sein kann, wurde ihm geraten, sich für die Wahl abzumelden. Das war es. Er wird am 14. Oktober nicht wählen können.

“Kein Fehler im System”

Jäger ist kein Einzelfall. Der Beamte der Escher Gemeinde sprach ihm gegenüber von mindestens fünf weiteren Fällen. Doch auch in anderen Kommunen kam es zu Problemen. Die Düdelinger Gemeinde bestätigte gegenüber dem Tageblatt, dass sich mehrere Bürger beschwert haben. Um wie viele Fälle es sich handelt, konnte sie nicht sagen. Differdingen spricht von “einem Dutzend” Fälle. Dem Tageblatt wurden auch noch weitere landesweite Fälle zugetragen.

Was ist schiefgegangen? Nichts, meint Gilles Feith, Direktor des staatlichen Informatikdienstes CTIE. Auch bei ihm habe es Beschwerden gegeben. “Bei den Fällen, die uns vorgetragen wurden, wurden Fehler bei der Ausfüllung des Formulars begangen”, sagt er gegenüber dem Tageblatt. Laut ihm ist es “unmöglich”, dass es einen Fehler im System gab. “Das hätten wir bemerkt”, sagt er.

Ein Knopf ist schnell übersehen

Roland Flenghi vom Differdinger Bürgeramt spricht von einem nicht sehr sichtbaren Bestätigungsfeld, das es ermöglicht, das Dokument abzuschicken. Seiner Meinung nach hätten viele es übersehen. Trotzdem sollten die Menschen doch informiert werden, wenn etwas nicht geklappt hat, findet er. Jäger sieht das genauso. Er sei der festen Überzeugung, dass er alle nötigen Schritte durchgeführt habe.

“Es stimmt, dass die Prozeduren für jemanden, der myguichet noch nie benutzt hat, unübersichtlich sein können”, sagt Feith. Man arbeite weiter an der Vereinfachung der Seite. “Es ist aber nun einmal so, dass es sich um komplizierte Prozeduren handelt, bei denen ein offizielles Dokument beantragt wird”, sagt er. “Bei 264.000 Dokumenten, die in diesem Jahr über myguichet beantragt wurden, hat es ja auch geklappt.”

“Es tut mir Leid”

Eine Art E-Mail-Benachrichtigung, die einem Antragsteller geschickt wird, wenn seine Anfrage noch nicht komplett ist, kommt für Feith nicht infrage. “Wenn ich meine Steuererklärung schicke, muss ich mehrere Dokumente anhängen”, sagt er. Deswegen fange er immer wieder an, daran zu arbeiten. “Dann würde ich ja jedes Mal eine E-Mail bekommen”, meint Feith. Im Moment ist es so, dass man erst eine E-Mail erhält, wenn die Prozedur abgeschlossen ist.

“Es tut mir leid für die Personen, bei denen es nicht geklappt hat”, sagt er. Diese müssten nun eben am Wahltag wählen gehen. Wenn einige Menschen nicht wählen könnten, weil sie im Ausland sind, dann tue ihm das auch leid. “Wir werden versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen”, sagt er. Ein schwacher Trost für Jäger. Er wird seine Stimme bei diesen Wahlen nicht abgeben können.

Wegen einer Änderung im luxemburgischen Wahlgesetz, die es jedem ermöglicht, die Briefwahl anzufragen, schossen die Briefwahlanfragen bei diesen Parlamentswahlen in die Höhe. Nicht weniger als 40.000 Wähler entschieden sich, den Gang zur Wahlurne nicht zu beschreiten und ihren Stimmzettel von zu Hause aus auszufüllen.

*Der Name wurde auf Wunsch des Gesprächspartners geändert.